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Milletimiz için iftihar vesilesidir: Başkan Erdoğan'dan dünya barışı için üst üste adımlar

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Milletimiz için iftihar vesilesidir: Başkan Erdoğan’dan dünya barışı için üst üste adımlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın bölge ve dünya barışını tesis etme amacıyla attığı adımlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Altun  "Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması milletimiz için iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diplomasi görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

MİLLETİMİZ İÇİN İFTİHAR VESİLESİ

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız lider diplomasisine hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare etti. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor. Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyalogu teşvik etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

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