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FETÖ ile CHP arasındaki kilit isim: Mustafa Yeşil! Ankara'daki dişçide ilk toplantı... Mahmut Övür A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 12:26
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kontağını sağlayan firari Mustafa Yeşil ile yaptığı görüşmelerde tutulan notlar ifşa edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür detayları A Haber canlı yayınında anlattı. İşte Kılıçdaroğlu’nun Yeşil'le yaptığı toplantılara ve Gülen ile haberleşmelerine tanıklık eden Diş Hekimi Arif Özzeybek’in tuttuğu notlar...
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