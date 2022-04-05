05 Nisan 2022, Salı
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FETÖ ile CHP arasındaki kilit isim: Mustafa Yeşil! Ankara'daki dişçide ilk toplantı... Mahmut Övür A Haber'de anlattı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kontağını sağlayan firari Mustafa Yeşil ile yaptığı görüşmelerde tutulan notlar ifşa edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür detayları A Haber canlı yayınında anlattı. İşte Kılıçdaroğlu’nun Yeşil'le yaptığı toplantılara ve Gülen ile haberleşmelerine tanıklık eden Diş Hekimi Arif Özzeybek’in tuttuğu notlar...