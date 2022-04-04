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Türkiye ile ABD arasında stratejik mekanizma bugün başlatıldı! İşte konu başlıkları...

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Türkiye ile ABD arasında stratejik mekanizma bugün başlatıldı! İşte konu başlıkları...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının bugün Ankara’da başlatıldığını açıkladı. Yapılan heyetlerarası görüşmede ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu konu başlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının bugün Ankara'da başlatıldığı duyuruldu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma'da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da başlatılmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirilmiştir.

Türkiye ve ABD, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye'nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edecektir.

Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının bu yıl düzenlenmesini amaçlamaktadır."

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