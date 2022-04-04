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Halkın adamı halkın sofrasında: Başkan Erdoğan ve eşi iftar için İstanbul'da bir ailenin evine konuk oldu

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Halkın adamı halkın sofrasında: Başkan Erdoğan ve eşi iftar için İstanbul’da bir ailenin evine konuk oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan Kılıçaslan ailenin iftar için konuk oldu. Erdoğan çifti 3 çocuklu aileyle birlikte iftar yaparken, yemek öncesi de kısa bir sohbet gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

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