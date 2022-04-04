Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Meclis'in feshi Tunus halkının iradesine bir darbedir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta Meclis'in feshedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin, "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir." açıklamasında bulundu.
MECLİS FESHİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ
Tunus'taki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
DİYALOG ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:
TUNUS HALKININ İRADESİNE BİR DARBEDİR
"Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."
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