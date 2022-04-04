04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK’ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA