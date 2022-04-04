Son dakika | 197 metrelik dev gemi karaya oturdu! Haydarpaşa’da zamana karşı yarış

Üsküdar'da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır'dan İstanbul'a gelen ve Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi manevra sırasında karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi sevk edildi. Gemiyi kurtarmak için bölgede çalışmalar devam ediyor.



