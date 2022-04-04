Son dakika | 197 metrelik dev gemi karaya oturdu! Haydarpaşa'da zamana karşı yarış
Son dakika haberi...Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taicang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.
Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye römorkörler, bot ve balık adam ekibi sevk edildi. Karaya oturan gemi ise havadan görüntülendi.
Üsküdar'da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır'dan İstanbul'a gelen ve Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi manevra sırasında karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi sevk edildi. Gemiyi kurtarmak için bölgede çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan 197 metre boyundaki gemi dron ile görüntülendi.
İSTANBUL VALİLİĞ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaşmak için manevra yapan Hong Kong bayraklı, 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli kargo gemisi karaya oturmuştur. Geminin kurtarılması için bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri, balık adam ekipleri ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.
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