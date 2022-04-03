Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar son saatlerde Instagram'da erişim sorunu yaşandığı şikayetinde bulunuyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? 3 Mart Instagram erişim sorunu