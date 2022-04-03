Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? 3 Mart Instagram erişim sorunu
Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en fazla kullanılan uygulamaları arasında yer alan Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? 3 Mart Instagram erişim sorunu
Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar son saatlerde Instagram'da erişim sorunu yaşandığı şikayetinde bulunuyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? 3 Mart Instagram erişim sorunu
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Kullanıcılar Instagram'da erişim sorunu yaşadığını paylaşıyor. Sorunun ne zaman düzeleceğine yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsinz...
INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ
Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.
Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.
Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin
Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.
Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.
Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.
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