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Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosu | İşte günün vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosu | İşte günün vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu. İşte 03 Nisan Pazar gününe ilişkin vaka tablosu...

Sağlık Bakanlığı 3 Nisan 2022 Pazar gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

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2 NİSAN

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

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