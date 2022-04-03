ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Gündem Rusya - Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, 2-9 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Nuland'ın gündeminde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi yer alırken, görüşme sonrasında Nuland farklı ülkeleri de ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, 2-9 Nisan'da Fransa, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edecek.
GÜNDEM UKRAYNA RUSYA KRİZİ
ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland'ın, "ikili ilişkileri daha da güçlendirmek, Ukrayna'ya desteği vurgulamak ve Rusya'nın kışkırtma olmaksızın başlattığı savaşa tepkiyi koordine etmek" için 2-9 Nisan tarihlerinde Fransa, Türkiye, Yunanistan, GKRY ve Almanya'ya gideceği bildirildi.
ÇOK SAYIDA ÜLKEYE ZİYARET GERÇEKLEŞECEK
Nuland'ın, Paris'te, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, Dışişleri Müsteşarı'nın daha sonra, bölgesel güvenlik ve ekonomi konularıyla ilgili ikili ilişkileri görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan ve GKRY'yi ziyaret edeceği belirtildi.
FARKLI İSİMLER DE KAFİLEDE YER ALACAK
Açıklamada, "Almanya'da Müsteşar Nuland, bir dizi küresel meseleyi ve salgından nasıl daha iyi toparlanacağını görüşmek için G7 meslektaşlarıyla bir araya gelecek." ifadesi kullanıldı.
Ziyaret sırasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ilan Goldenberg ve Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'ın da Nuland'da eşlik edeceği bildirilen açıklamada, Türkiye ziyaretine ayrıca Dışişleri Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito'nun katılacağı kaydedildi.
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