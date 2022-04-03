ABD’den Türkiye’ye önemli ziyaret: Gündem Rusya - Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler olacak

FARKLI İSİMLER DE KAFİLEDE YER ALACAK

Açıklamada, "Almanya'da Müsteşar Nuland, bir dizi küresel meseleyi ve salgından nasıl daha iyi toparlanacağını görüşmek için G7 meslektaşlarıyla bir araya gelecek." ifadesi kullanıldı.

Ziyaret sırasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ilan Goldenberg ve Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'ın da Nuland'da eşlik edeceği bildirilen açıklamada, Türkiye ziyaretine ayrıca Dışişleri Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito'nun katılacağı kaydedildi.