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Son dakika: EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde çalışma yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde çalışma yapacak

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapılacak.

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