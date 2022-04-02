CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret

"Konfederasyon başkanımızın bu üsluba tepkisinden sonra orayı terk etmiştir. Herkesin bildiği üzere şahsımın daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın doğrudan hedef gösterir açıklamaları bir kadın muhtar olarak son derece üzmüştür."

"Muhtarlık kurumu bu ülkenin mihenk taşlarıdır. Muhtarlık bir yönü ile devleti bir yönü ile halkı temsil eder. Kimse bizi ayrıştırmadan yaftalamadan siyasi bir bağımızın olmadığını ifade etmek isterim."

"Engin Özkoç beyin bu tavrından dolayı şiddetle kınıyorum. Ve derhal tüm muhtarlarımızdan özür dilemeli"