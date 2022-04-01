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Sağlık Bakanlığı 1 Nisan koronavirüs (Kovid-19) tablosu

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Sağlık Bakanlığı 1 Nisan koronavirüs Kovid-19 tablosu

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2022 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Son 24 saatte Türkiye'de 13 bin 367 vaka tespit edildi. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ise 45 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

1 NİSAN 2022 CUMA KOVİD-19 TABLOSU

Son 24 saatte Türkiye'de 13 bin 367 vaka tespit edildi.

Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 45 oldu.

İyileşen sayısı ise 14.858 olarak açıklandı.

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