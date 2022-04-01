Emniyet Genel Müdürlüğünden Meral Akşener’e yanıt: Devlet umuru görmüş anlayışla bağdaşmamaktadır! Şehitlerimiz oldu bir kere bile aramadınız

ÇOK SAYIDA ALANDA BÜYÜK BAŞARI

Türkiye'nin o kritik günlerinde Türk Polisi bir taraftan PKK, FETÖ, DHKP/C, DAEŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken, bir taraftan da uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar, asayiş, trafik gibi tüm görev alanlarındaki mücadelesini başarıyla devam ettirmiş, hemen tüm başlıklarda olumlu trendler yakalamıştır.

Tüm bu süreç ilerlerken gerek yeni alımlarla, gerekse Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizle, personel eksikliğimiz giderilmiş, niteliği toplum tarafından da kabul edilen hizmetlerimiz milletimizle buluşmuştur.

ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DÜZENLENDİ?

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra normalleşmeye başlayan süreçle birlikte 21.02.2020 tarihinde yani 2 yıl önce yayımlanan genelge ile "mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmesi ve polis merkezi amirlikleri ile resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine geçilmesi" talimatı bakanlığımızca verilmiştir. Sonrasında yapılan çalışmalarda personelimizin % 29'unun 12/24; % 16'sının 12/36 ve 8/24, % 27'sinin 08.00-17.00 (normal mesai), % 27'sinin de operasyonel birimlerin kendi çalışma sistemi doğrultusunda çalıştığı görülmüştür.

12/24 sisteminin moral motivasyonu ve sosyal hayatı olumsuz etkilediği gözlendiği için 30.03.2022 tarihli 'mesai saatleri' konulu genelge ile 2020 yılı başında başlayan "mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi" yönündeki çalışmanın hızlandırılması talimatı verilmiştir. Gerek bakanlığımız, gerek genel müdürlüğümüz yazılı ve sözlü talimatlarla periyodik olarak, "polisimizin artık 12/24 çalışmaması, 8/24 veya 12/36 çalışması gerektiğini" defaten bildirmiş, 12/24 çalışma sisteminin kısa zaman içinde tümüyle sonlandırılması hedeflenmiştir.