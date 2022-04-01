Emniyet Genel Müdürlüğünden Meral Akşener'e yanıt: Devlet umuru görmüş anlayışla bağdaşmamaktadır! Şehitlerimiz oldu bir kere bile aramadınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Emniyet mensuplarına yönelik kullandığı sözlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı. Açıklamada polislerin çalışma saatlerine yapılan eleştirilere yanıt verilirken "30 Mart 2022’de de genelge ile çalışma saatleri duyarlılığımızı iletmemize rağmen, “ben söyledim oldu” mantığıyla beyanlarda bulunmak, devlet umuru görmüş bir anlayışla bağdaşmamaktadır." denildi. Diğer yandan şehit olan polislere yönelik yer verilen detayda "Sayın Meral Akşener bir kez bile bizi arayıp başsağlığı dileklerini iletmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in polis memurlarına ilişkin sarf ettiği sözlere ve eleştirilere yanıt verildi.
İŞTE O AÇIKLAMANIN DETAYLARI
Sayın Meral Akşener'in dünkü değerlendirmelerine binaen, faydalı ve açıklayıcı olması açısından, yakın geçmişte teşkilatımızın yaşadığı zorlu süreçleri kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz.
ÜNİFORMANIN ASALETİNİ ANLAYAMAMAKTIR
15 Temmuz sonrasında hem güvenlik alanında başarı elde etmek hem de teşkilatımızın çalışma düzenini korumak elbette ki planlı bir süreç yönetimiydi. Tüm bu süreçleri, buradaki gayret ve çalışmayı siyaset gündeminin konusu yapmak, 15 Temmuz'la karşı karşıya kaldığımız hasarı; etrafımızdaki ateş çemberine rağmen ülkenin huzuru ve asayişi için görev yapan bir teşkilatın başarısını ve fedakârlığını; bu teşkilâtın sadakatini, üniformasının asaletini anlayamamaktır.
FETÖ SIZMALARI HIZLICA TEMİZLENDİ
15 Temmuz hain darbesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Aziz Milletimizle omuz omuza kahramanca engelleyen, şehitler veren, gazi olan teşkilatımız, sonraki süreçte de içerisindeki FETÖ sızmalarını hızlıca ve titizlikle ayıklamıştır. Darbe girişimi öncesinde 273 bin olan personel sayımız, 34 bin 636 kişinin ihraç edilmesi ile önce 239 bine kadar gerilemiş, soruşturma süresince açığa alınanlarla birlikte 230 binin altına düşmüştür. Personel eksikliğinin, vatandaşımızın huzur ve asayişinin temininde herhangi bir zaafiyete yol açmaması için, yeni personel alımları ve eğitimleriyle giderilinceye kadar, tüm personelimiz, mesai mefhumu gözetmeden yüksek bir fedakârlıkla görev yapmaya devam etmişlerdir.
MESAİLERDE BÜYÜK FEDEKARLIK
Bu dönemde birçok personelimiz ve Pandemi döneminde de personelimizin bir kısmı, 12/12 çalışma saatleri esasına göre mesaisini büyük bir fedakârlıkla yerine getirirken bununla birlikte, aynı çevrelerin Pandemi sürecinde de sistematik itham ve karalama kampanyalarına maruz kaldığı tüm kamuoyunun bilgisi dahilindedir.
ÇOK SAYIDA ALANDA BÜYÜK BAŞARI
Türkiye'nin o kritik günlerinde Türk Polisi bir taraftan PKK, FETÖ, DHKP/C, DAEŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken, bir taraftan da uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar, asayiş, trafik gibi tüm görev alanlarındaki mücadelesini başarıyla devam ettirmiş, hemen tüm başlıklarda olumlu trendler yakalamıştır.
Tüm bu süreç ilerlerken gerek yeni alımlarla, gerekse Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizle, personel eksikliğimiz giderilmiş, niteliği toplum tarafından da kabul edilen hizmetlerimiz milletimizle buluşmuştur.
ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DÜZENLENDİ?
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra normalleşmeye başlayan süreçle birlikte 21.02.2020 tarihinde yani 2 yıl önce yayımlanan genelge ile "mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmesi ve polis merkezi amirlikleri ile resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine geçilmesi" talimatı bakanlığımızca verilmiştir. Sonrasında yapılan çalışmalarda personelimizin % 29'unun 12/24; % 16'sının 12/36 ve 8/24, % 27'sinin 08.00-17.00 (normal mesai), % 27'sinin de operasyonel birimlerin kendi çalışma sistemi doğrultusunda çalıştığı görülmüştür.
12/24 sisteminin moral motivasyonu ve sosyal hayatı olumsuz etkilediği gözlendiği için 30.03.2022 tarihli 'mesai saatleri' konulu genelge ile 2020 yılı başında başlayan "mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi" yönündeki çalışmanın hızlandırılması talimatı verilmiştir. Gerek bakanlığımız, gerek genel müdürlüğümüz yazılı ve sözlü talimatlarla periyodik olarak, "polisimizin artık 12/24 çalışmaması, 8/24 veya 12/36 çalışması gerektiğini" defaten bildirmiş, 12/24 çalışma sisteminin kısa zaman içinde tümüyle sonlandırılması hedeflenmiştir.
DEVLET UMURU GÖRMÜŞ BİR ANLAYIŞLA BAĞDAŞMIYOR
15 Temmuz sonrası ortaya çıkan fiili sürecin etkilerinin zamanla giderildiği, tamamen normale geçmek için 2020'den itibaren defaten yazılı ve sözlü olarak, 30 Mart 2022'de de genelge ile çalışma saatleri duyarlılığımızı iletmemize rağmen, "ben söyledim oldu" mantığıyla beyanlarda bulunmak, devlet umuru görmüş bir anlayışla bağdaşmamaktadır.
8 Kasım 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında 7 ay 22 gün süreyle İçişleri Bakanlığımızı da yapan sayın Meral Akşener'in, polislerimiz ve Emniyet Teşkilatımızla ilgili haksızlık içeren sözlerini; teşkilatımızın çalışma ahengi ve anlayışını bilmesi gereken bir kişi olması nedeniyle teessüfle karşıladığımızı belirtmek isteriz.
ŞEHİTLERİMİZDE KAÇ KERE ARADINIZ?
Üzüntüyle bir not daha vermek isteriz: Uyuşturucu, terörle mücadele ve birçok alanda polislerimiz şehit oldu. Polis uçağımız düştü, kahraman mesai arkadaşlarımız şehit oldu. Tüm bu acılarımızda Sayın Meral Akşener bir kez bile bizi arayıp başsağlığı dileklerini iletmemiştir.
Eski İçişleri Bakanı olarak teşkilatımızla kurduğu yegâne irtibatın, defaten yazılı olarak, bir kez de ilgili daire başkanımızla telefonla görüşme talep etmek suretiyle kendi koruma personelinin sayılarının arttırılması hakkında olması da Aziz Milletimizin takdirine havale etmek durumunda olduğumuz bir konudur.
177 yıldır olduğu gibi, milletimizin emrinde ve yanındayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?
Türkiye'nin kamu yönetimi içindeki en köklü kurumlardan birinin İçişleri Bakanlığı olduğuna işaret eden Akşener, Emniyet teşkilatı mensuplarının, terörle mücadeleden cinayete, uyuşturucu ile mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaptığını kaydetti. Polislerin görevleri sırasında mobbing, ağır çalışma koşulları ve siyasi baskılar gibi ciddi sorunlarla karşılaştığını ve bunlara bağlı olarak intihar vakalarının yaşandığını öne süren Akşener, "Peki, bu vahim durum karşısında bay kriz ve usta İçişleri Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey" dedi. "Emniyet teşkilatının emeği sömürülüyor" ifadesini kullanan Akşener, "3600 ek göstergede bir gelişme yok. Son olarak da emniyet teşkilatımızın huzuruna göz diktiler. Yeni tayin sistemine göre tayin bölgeleri 4 bölgeye ayrıldı. Bir polis kardeşimiz 4 defa tayin edilecek. Sizler vazifenizi yapmak istiyorsunuz, hak ettiğiniz koşullarda çalışmak istiyorsunuz, emeğinizin karşılığını görmek istiyorsunuz farkındayız. Sizleri kendi iktidarı önüne bir kalkan yapmak istiyor. En doğal haklarınızı lütuf gibi sunuyor" diye konuştu.
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