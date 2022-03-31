Son dakika asgari ücret! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Gazeteci Melik Yiğitel Bakan Vedat Bilgin ile görüşmesinin detaylarını anlattı
Türkiye'de asgari ücrete yönelik açıklamalar gelmeye devam ederken Gazeteci Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Diğer yandan Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak asgari ücrette olası artışın sonuçlarına değindi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? İşte detaylar...
Gazeteci Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücretin artırılmasına yönelik Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN: YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYİ SÖYLEMEM
Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.
"ASGARİ ÜCRET VATANDAŞIMI ENFLASYONA EZDİRİYORSA GEREKLİ ADIMI ATARIZ"
Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.
"ASGARİ ÜCRET İÇİN 2022'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM YAPTIK"
Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.
BAKAN BİLGİN BUGÜN NE DEMİŞTİ?
"Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" diye konuştu.
İŞTE MELİK YİĞİTEL'İN AÇIKLAMALARININ DETAYLARI
BAKAN BİLGİN İLE GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI
Asgari ücrete ilişkin ben dün Çalışma Bakanlığından yetkililerle ve Sayın Bakan Bilgin ile de görüştüm. Asgari ücret normalde aralık ayında teslim ediliyor.
ŞU AN BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
Bakan Bilgin piyasayı takip ettiklerini ve satın almada büyük bir kayıp olursa bunu telafi edecek tedbirler alacaklarını söyledi. Ama Bakan Bilgin şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
SATIN ALMA GÜCÜNDE DÜŞÜŞ BAŞLARSA GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Ama ekonomik göstergeler iyiye gidiyor ama beklenenin dışında bir şeyler oldu şu anki ekonomik durum ciddi bir krize dönüşür, satın almada güçlük başlarsa o zaman bu durum gözden geçirilecek.
GÖSTERGELER TAKİP EDİLİYOR
Ama Bakan Bilgin sürekli olarak tüm göstergeleri takip ettiklerinin altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dile getirmişti. Ama görünen şu ki gündemde böyle bir şey yok.
ÜÇ AÇIDAN DÜŞÜNMEK GEREKİYOR
Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak ise asgari ücrete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu
Mağduriyetleri kaldırmak için büyük bir zam yapıldı ama bunun kamu ve işveren boyutu da var. Kamu vergilerden muaf olarak bu işe girdi. Ücretin artırılması sadece çalışanları değil işveren ve kamuyu da ilgilendiriyor. Bu nedenle zaten komisyon üç taraflı çalışıyor.
ÇOK YÜKSELMESİ İYİ DEĞİL
Asgari ücretin çok yükseltilmesi çalışanların lehine değil. Bu sefer işverenler daha az elemanla çalışacak. Avrupa'nın da bazı ülkelerinde asgari ücret uygulaması yok.
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