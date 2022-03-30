Thodex vurgununda mağdurların parası ödeniyor iddiası! Firari Faruk Fatih Özer'in avukatından önemli açıklama: 28 milyon lira ödendi
Son zamanların en büyük dolandırıcılığı olan Thodex kripto para vurgunuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzlaşılan mağdur sayısı her geçen gün artarken başka ülkeye geçmediği tespit edilen firari CEO Faruk Fatih Özer için babasının avukatı önemli açıklamalarda bulundu. Müvekkilinin kaçmadığını ve yurt dışına iş görüşmesine gittiğini iddia eden avukat Sevgi Erarslan, 2 bin 27 müştekiden 608'inin zararını karşıladıklarını söylerken bu kişilere 28 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.
Türkiye'nin konuştuğu büyük vurgunla ilgili soruşturma devam ederken konuyla ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in babasının avukatlığını yapan Sevgi Erarslan, önemli açıklamalarda bulunarak her geçen gün daha fazla mağdura ulaşıp zararları eksiksiz giderdiklerini belirtti.
"FİRARİ CEO VE AİLESİ MAĞDURLARIN YANINDA"
Avukat Sevgi Erarslan, yaptığı açıklamada empati yaparak mağdurların yanında olduklarını söyleyerek "Sistemde iddia edildiği gibi bir para yok fakat mağdurların zararın karşılamaya yönelik hakkaniyetli bir dağıtım yapılıyor. Şu ana kadar 2 bin 27 müştekiden 608 tanesinin bütün zararı giderildi. Bu aşamada Faruk Fatih Özer ve ailesi de herkese ulaşıp mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.
608 MAĞDURA 28 MİLYON YATIRILMIŞ
Mağdurlar ya da avukatlarıyla iletişime geçerek uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erarslan, bu yolla 13 milyon 142 bin 180 lira zarar karşılandığını, savcılık yoluyla müzekkere iletip depo kararı aldırarak ise toplam 15 milyon 282 bin 180 lira zarar giderimi yapıldığını öne sürdü. Toplam mağdur sayısının üçte birinden fazlasının zararını 3 hafta gibi kısa bir sürede giderdiklerini iddia eden avukat, "Mağdurlar için bankada hesap açılıp hesaplarına para gönderilecek. Bunun için verilen bütün talimatlar onaylandı ve durumu savcılığa da bildirdik" dedi.
KAÇMAMIŞ HACKLENMİŞ
Nerede olduğu ve ne zaman döneceği merak edilen firari Faruk Fatih Özer hakkında da konuşan Erarslan, 3 Mayıs 2018 tarihinde şirketin Çin tarafından hacklenme saldırısına maruz kaldığını, konuyla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda şirketin 8 milyondan fazla bir zarara uğradığını açıkladı. Erarslan, "Şirketin sistem açıkları, yazılımsal hatalar ve iyi bir şirket olmanın getirdiği sunucu saldırıları kaynaklı ödemelerin yanına kripto para borsasının oynak olduğu bir dönemi de eklersek Faruk Fatih Özer, ya iflas isteyip şirketi batıracaktı ya da şirkete yatırımcı ortağı alacaktı, kendisi 2. yolu seçti" dedi.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK İDDİASINI REDDETTİ
Çalkantılı kripto para borsasıyla iyi bir yatırımcıya sunum yapılamayacağından dolayı Özer'in 22 Nisan 2021 tarihinde geçici olarak sistemi durdurması gerektiğini söyleyen Erarslan, akabinde Özer'in yurt dışına gittiğini, sistem kapandığı için müşterilerin şikayeti sonucu bir anda kırmızı bülten çıkarıldığını anlatarak "Yatırımcı görüşmesine giden biri kaçtı diye lanse edildi. Sadece şirkette el konulan tutar 30 milyonu buluyor. Kaçma düşüncesi olan birinin 30 milyonu arkasında bırakması mantıklı mı? Kaçtığı yönündeki iddia, hayatın olağan akışına aykırıdır" diyerek nitelikli dolandırıcılık iddiasını da reddetti.
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