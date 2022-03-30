CHP’nin kara propagandası çöktü! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan CHP’li Gaziemir Belediyesi'ne Yatırım Teşvik Belgesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her fırsatta ‘Hükümetten destek alamıyoruz. Engelleniyoruz’ diyen CHP’li Belediyelerin kara propagandasını çökerten uygulamaya imza attı. CHP’li Gaziemir Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilçe belediyesine Yatırım Teşvik Belgesi verdi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir milletvekillerinin sık sık dillendirdiği 'Merkezi hükümet tarafından engelleniyoruz, İzmir'e yatırım yapılmıyor' şeklindeki kara propagandası çöktü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvurusu olumlu sonuçlanan Gaziemir Belediyesi, 'Yatırım Teşvik Belgesi' sahibi oldu.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda belgeyi almaya hak kazanan Gaziemir Belediyesi, 2022-2026 döneminde iş makinesi, temizlik araçları ve diğer teçhizatları satın alırken katma değer vergisinden muaf olacak. Belediye, Yatırım Teşvik Belgesi'yle, 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki 31 kalem araç ve iş makinesi alımında yüzde 18 Katma Değer Vergisi muafiyetinden faydalanacak. Yatırım Teşvik Belgesi'nin sağladığı vergi muafiyeti sayesinde belediye 4 milyon 367 bin 610 lira tasarruf edecek.
BAŞKAN ARDA AÇIKLADI
Müjdeli haber CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptıkları başvuru sonucunda Yatırım Teşvik Belgesi aldıklarını belirten Arda; "Bu kapsamda 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki iş makinesi alımında vergiden muaf olacağız ve 4 milyon 367 bin 610 lira belediyemizin kasasında kalacak" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- LGS kılavuzu 2022: LGS başvurusu ne zaman başlıyor? MEB Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TÜİK 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
- 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...
- Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?