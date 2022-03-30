CHP’nin kara propagandası çöktü! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan CHP’li Gaziemir Belediyesi’ne Yatırım Teşvik Belgesi

BAŞKAN ARDA AÇIKLADI

Müjdeli haber CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptıkları başvuru sonucunda Yatırım Teşvik Belgesi aldıklarını belirten Arda; "Bu kapsamda 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki iş makinesi alımında vergiden muaf olacağız ve 4 milyon 367 bin 610 lira belediyemizin kasasında kalacak" diye konuştu.