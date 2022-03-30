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Silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre: İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operayonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 58 adet şarjör,6 adet av tüfeği şarjörü,135 adet av tüfeği fişeği, 29 adet kurusıkı fişeği, 3 adet namlusu takılı tabanca çerçevesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayı, 6 adet tabanca, gövdesi, 22 adet kartuş ve çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

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