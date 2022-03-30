30 Mart 2022, Çarşamba
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 30 Mart 2022 vaka, vefat aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 30 Mart 2022 vaka, vefat aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Son 24 saatte Türkiye'de vaka vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (30 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 993 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 53 kişi hayatını kaybetti.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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