Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 30 Mart 2022 vaka, vefat aşılama rakamları
Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Son 24 saatte Türkiye'de vaka vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (30 MART 2022 ÇARŞAMBA)
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 993 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 53 kişi hayatını kaybetti.
29 MART
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