Ordu’da 19 ilçenin 256 noktasında toprak kayması meydana geldi
Ordu'da günlerce etkili olan kar yağışından sonra 19 ilçede 256 yol ağında heyelanlar (toprak kayması) meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 464 araç ile iş makinesi, 533 personel ile zarar gören yollara müdahale ederken, il genelinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor.
Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı ardından karın erimesi ve toprağın suya doyması ile peş peşe heyelanlar meydana geldi. 19 ilçenin hepsinde görünen küçük ve büyük çaplı heyelanlarla beraber Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
7/24 sahada olan ekipler vatandaşın mağdur olmaması için heyelan sebebiyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
464 İŞ MAKİNESİ VE 533 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Sahada, 464 araç ve iş makinesi ile 533 personelle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu söyledi.
256 NOKTADA HEYELAN
Daire Başkanı Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınması ile birlikte eriyen kar 19 ilçemizde heyelanlara sebep oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile heyelan olaylarının yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahada mücadele veriyoruz. Şu ana kadar 19 ilçemizin 256 noktasında heyelan meydana geldi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikle alternatif güzergahları devreye koyarak mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Şu anda ekiplerimiz 7/24 heyelan olan yol ağlarında çalışma yapıyor. Yapılacak jeolojik analizler sonrası heyelan olan noktalarda çalışmaları hızlandırarak bu denli bir olayın yaşanmaması için tedbirlerimizi alacağız."
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