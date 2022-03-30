Ordu’da 19 ilçenin 256 noktasında toprak kayması meydana geldi

256 NOKTADA HEYELAN

Daire Başkanı Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınması ile birlikte eriyen kar 19 ilçemizde heyelanlara sebep oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile heyelan olaylarının yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahada mücadele veriyoruz. Şu ana kadar 19 ilçemizin 256 noktasında heyelan meydana geldi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikle alternatif güzergahları devreye koyarak mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Şu anda ekiplerimiz 7/24 heyelan olan yol ağlarında çalışma yapıyor. Yapılacak jeolojik analizler sonrası heyelan olan noktalarda çalışmaları hızlandırarak bu denli bir olayın yaşanmaması için tedbirlerimizi alacağız."