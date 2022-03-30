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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarına takipsizlik kararı

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddialarına takipsizlik kararı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Alınan kararda, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından "kovuşturmaya yer olmadığı" bildirildi.

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