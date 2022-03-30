Başkan Erdoğan’a hakaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı için istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Man Adası'ndaki iddiaları nedeniyle açtığı tazminat davasında davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in mahkemeye bir dilekçe sunduğu belirtiliyordu.

Sanığın 15 Ocak 2018 tarihli cevap dilekçesinde, davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, sanığın bu iki suçtan toplamda 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.