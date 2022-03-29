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Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor

Rusya’nın Batılı ülkelere doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme alınacağını duyurmasından bu yana gerileyen dolar/ruble paritesi, 25 Şubat’tan bu yana ilk defa 83 seviyesine indi.

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