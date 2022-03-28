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Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...

Twitter çöktü mü son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Twitter'da binlerce kullanıcı erişim problemi ile karşı karşıya. Gelen bilgilere göre; Kullanıcıların bir kısmı Twitter'a tamamen erişim sağlayamazken, bazıları ise yavaşlıktan şikayet ediyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...

Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından Twitter'da bir süredir erişim sıkıntısı yaşandığı rapor edildi. İşte, Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da bazı kullanıcılar akışa ve güncel tweetlere erişim sağlayamıyor. Yaşanan bu aksaklıkla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu sorunun ne zaman çözüleceği şimdilik bilinmiyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Sosyal Medya Platformu Twitter'a an itibarıyla giriş yapan kullancıların bazıları tweetlere erişim sorunuyla karşılaşıyor.

Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.

Yaşanan sorunla ilgili çözüm önerisi;

UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a girin.

Twitter'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

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