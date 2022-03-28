Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da bazı kullanıcılar akışa ve güncel tweetlere erişim sağlayamıyor. Yaşanan bu aksaklıkla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu sorunun ne zaman çözüleceği şimdilik bilinmiyor.