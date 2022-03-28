Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Resmi Gazete...
Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve Mahalle bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edileceği açıklanmıştı. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Resmi Gazete...
Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öte yandan; 2022 bekçilik şartları henüz yayınlanmazken en son yayımlanan duyuruya göre; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi şartları bulunuyor. İşte, Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Resmi Gazete...
BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
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