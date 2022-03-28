Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öte yandan; 2022 bekçilik şartları henüz yayınlanmazken en son yayımlanan duyuruya göre; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi şartları bulunuyor. İşte, Bekçi alımı başvuru ve mülakat tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Resmi Gazete...