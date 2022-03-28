AK Partili Mehmet Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki! Çevre denetim teknesini nasıl kendine tahsis eder?

GÜNDEMİN İLK MADDESİ OLDU

Muhammed Uzun'un haberine göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her gün işe gidip gelirken 12 bin lira harcaması ülke gündemine oturdu. Söz konusu haber sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti. Haberimiz, sosyal medya kullanıcıları tarafından on binlerce kez paylaşıldı. Siyasiler de söz konusu skandala tepki gösterdi:

GÖKSU: "TRAFİK SORUNUNU DA BELEDİYENİN GEMİSİNİ KENDİNE TAHSİS EDEREK ÇÖZMÜŞ"

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL… Dediği gibi: "İstanbul nimet nimet" açıklamasında bulundu.