AK Partili Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki! Çevre denetim teknesini nasıl kendine tahsis eder?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli gemiyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. Başkan İmamoğlu, deniz kirliliğini tespit etmek amacıyla çalışan Çevre 1 gemisiyle toplamda 256 sefer yaptı. İmamoğlu'nun özel hizmetine sunulan geminin izlediği rotada günlük yakıt maliyeti 12 bin lira.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun günlük 12 bin TL yakıt masrafı yaparak gemiyi kendine özel tutmasına tepki gösterdi. Göksu yaptığı açıklamada, "İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL… Dediği gibi: 'İstanbul nimet nimet" ifadelerine yer verdi.
GÜNDEMİN İLK MADDESİ OLDU
Muhammed Uzun'un haberine göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her gün işe gidip gelirken 12 bin lira harcaması ülke gündemine oturdu. Söz konusu haber sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti. Haberimiz, sosyal medya kullanıcıları tarafından on binlerce kez paylaşıldı. Siyasiler de söz konusu skandala tepki gösterdi:
GÖKSU: "TRAFİK SORUNUNU DA BELEDİYENİN GEMİSİNİ KENDİNE TAHSİS EDEREK ÇÖZMÜŞ"
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL… Dediği gibi: "İstanbul nimet nimet" açıklamasında bulundu.
KABAHASANOĞLU: "ÇEVRE DENETİM TEKNESİNİN İBB BAŞKANI TARAFINDAN KENDİ ŞAHSINA TAHSİS NASIL EDER?"
İBB Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, İklim Değişikliği ile Mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Kabahasanoğlu açıklamasında, "Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için var olan çevre denetim teknesinin İBB başkanı tarafından kendi şahsına tahsis nasıl eder? Tam bir skandal! Çevrenin kirlenmesi anlık bir durumdur. Oysa o kirliliği temizlemek en basit haliyle aylar hatta yıllar alabilir. İşte müsilaj ortaya çıktığında bunu gördük. İBB, çevrenin korunması için çok önemli görevleri icra etmesi gerekiyor. İstanbul'un konumu ve önemi dikkate alındığında özellikle turizm açısından İBB'nin çevre konusunda çok önemli görevler icra etmesi gerekir. Ayrıca İklim Değişikliği ile Mücadele konusunun ülkemizin en öncelikli gündemlerinden bir tanesi olduğu bu dönemde İBB'nin kapasitesini yükseltmesi gerekirken elindeki imkanları şahsi amaçlar için tahsis etmesi kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.
İşte İBB Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu açıklamaları;
"Sayın İBB Başkanı İstanbulluları tatmin edici bir açıklama yapmalıdır. İBB yönetiminin çevre uygulamaları akıl alır gibi değil; Sayın İmamoğlu göreve gelir gelmez arıtma tesisini iptal ettiğini açıkladı. Hatta bir arıtma tesisinin çevreyi kirleteceğini iddia ederek 'Temel Atmama Töreni' gibi anlamsız bir iş yaptı. Atıksu Arıtma Tesisinin iptal edilmesinden hemen sonra dikey bahçelerin sökülmesi, 112 Çınar Ağacının sessizce kesilmesi ve son olarak Çevre denetim teknesisin görevini icra ettirilmeyerek İBB Başkanına tahsis edilmesi İBB yönetiminin çevre konusundaki başarısızlığını ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir. İBB yönetimi İstanbul için adeta bir çevre sorunu durumundadır."
ÇOŞAR: "VATANDAŞ KUYRUKLARDA KAYBOLDU"
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Çoşar yaptığı açıklamada, "Halk İETT, metro, metrobüs kuyruklarında kaybolurken, İBB'nin temizlik gemisi Çevre 1'i kendisine tahsis eden CHP'li İBB Başkanı, göreve geldiğinden bu yana gemiyi 256 kez kullanmış. Tüm bu kullanımların maliyeti 1milyon 612bin 800liraya ulaşmış. İstanbul nimet?" ifadelerine yer verdi.
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