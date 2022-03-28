KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?
28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek ve toplantının gündeminde önemli konu başlıkları yer alacak. Bugün toplanacak olan Kabine'de ekonomi, dış politika ve Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. İşte, 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?
28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de Külliye'de toplanacak. Rusya Ukrayna savaşının ve ekonomide atılacak adımların öncelikli olduğu Kabine gündeminde terörle mücadele ve dış politika kapsamında da birçok başlık masada olacak. İşte, 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN; KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA
Edinilen son dakika bilgisine göre ekonomide fahiş fiyat artışları, stokçularla mücadele gibi başlıklar yer alacak. Beştepe'deki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.
İşte kabine toplantısı gündemine ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bakanların gündeminde birçok önemli konu yer alıyor.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLERLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği başlıklar arasında.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR
Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.
MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE
Dün Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kalınan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin de kabine değerlendirmeler yapacak. Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.
EN ÖNEMLİ BAŞLIK: EKONOMİ
Ekonomide atılacak adımlar; Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında. Enflasyonla mücadele Erdoğan ve bakanların ele alacağı mesele olacak.
Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alış verişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.
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- KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?
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