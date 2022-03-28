KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?

28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de Külliye'de toplanacak. Rusya Ukrayna savaşının ve ekonomide atılacak adımların öncelikli olduğu Kabine gündeminde terörle mücadele ve dış politika kapsamında da birçok başlık masada olacak. İşte, 28 Mart Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı konuları neler?