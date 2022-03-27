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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart Cumartesi Kovid-19 tablosunu duyurdu

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart Cumartesi Kovid-19 tablosunu duyurdu

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 27 Mart 2022 tarihine dair koronavirüs tablosunu (Kovid-19) açıkladı. Son 24 saatte Türkiye'de vaka sayısı 11,194 oldu. Vefat eden sayısı ise 64 olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2022 Cumartesi gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de yapılan 251 bin 242 testte 11 bin 194 vaka tespit edildi.

64 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 15 bin 402 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (27 MART 2022 PAZAR)

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

21 MART

20 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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