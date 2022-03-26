Ehliyetlerle ilgili flaş gelişme! Değiştirmeyenler dikkat | Son tarih belli oldu! Ehliyet başvurusu nasıl yapılır?

SÜRÜCÜ BELGESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek.

Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.