Ehliyetlerle ilgili flaş gelişme! Değiştirmeyenler dikkat | Son tarih belli oldu! Ehliyet başvurusu nasıl yapılır?
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara idari para cezası uygulanacak. Peki ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.
ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SÜRECİ
Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.
Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.
31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.
SÜRÜCÜ BELGESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek.
Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, yetkili sağlık kuruluşlarına giderek "sürücü olur" raporu alması gerekiyor. Alınan sağlık raporları 2 yıl geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilecek.
Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması bekleniyor. Sistemde adresi bulunan kişiler, teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilecek.
Ayrıca yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacaklardan son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf da isteniyor.
GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLECEK
Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.
Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.
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