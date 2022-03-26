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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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