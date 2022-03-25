Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekimi ne zaman? 20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci sona erdi. Sürecin sona ermesiyle birlikte başvuruda bulunanlar merak içerisinde "Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekimi ne zaman? 20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi tarihi açıklandı mı?