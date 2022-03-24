Firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan yaptığı paylaşımla çuvalladı: Eski fotoğrafla emniyete attığı iftira ortaya çıktı
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan yaptığı paylaşımda FETÖ operasyonlarıyla ilgili polis ve emniyet mensuplarına iftira attı. Arslan paylaşımında Osmaniye’de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin görüntüyü paylaşarak “40 günlük bebeği olan bir annenin evine giden polisler” dedi. İşte detaylar...
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, bir FETÖ operasyonuyla ilgili polislere ve emniyete iftira attı. Arslan yaptığı paylaşımda; Osmaniye'de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Özel Harekat destekli şafak operasyonunun fotoğrafını paylaştı.
Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen bir operasyonla ilgili polisleri ve emniyeti hedef aldı. FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "40 günlük bebeği olan bir annenin evine giden polisler" yazarak Osmaniye'de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonun fotoğrafını paylaştı.
Algı operasyonu yürüten Adem Yavuz Arslan'ın paylaştığı o fotoğraf, uyuşturucu madde satıcılarına operasyonun düzenlendiği gün SABAH Gazetesi'nin internet sayfasında yayınlanan haberde kullanılmıştı. Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın polislere ve emniyete başka bir operasyonun fotoğrafıyla attığı iftira sosyal medyada tepki çekti.
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