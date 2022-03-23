23 Mart 2022, Çarşamba
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AFAD'ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma ücretsiz! Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatı personeli bugünden itibaren toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanacak.

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