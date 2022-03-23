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Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Azerbaycan ile imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan ve Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de, Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor.

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