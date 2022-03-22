Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt: İddialar tam anlamıyla temelsiz
CHP Genel Başkanı bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesini hedef aldı. Üniversite genelinde açılan yeni fakültelerin kapatılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu "Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ve Rektör M. Naci İnci'den yanıt geldi. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşılık verilirken, CHP Genel Başkanı'nın sözleri esefle kınandı. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi hakkındaki söylemlerine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ve Rektör M. Naci İnci'den açıklama geldi.
ESEFLE KINIYORUZ
Açıklamada "Bir siyasi parti liderinin partisinin grup toplantısında Üniversitemizi gündem yaparak günlük politikanın malzemesi yapmasını esefle kınıyoruz. Ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi eğitim ve araştırma alannda yaptığı çalışmalarla her zamankinden daha da güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." denildi.
İŞTE AÇIKLAMANIN DEVAMI
KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili yargılanan öğrencilerin davasında tam bir garabet yaşandığını savunarak başarılı öğrencilerin yurt dışı yasaklarının halen devam ettiğini söyledi.
İktidara gelmeleri halinde, Boğaziçi Üniversitesinde açılan yeni fakülte ve programların tamamını kapatacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Atamayla, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız hukuksuz şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil, Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi, diyeceğiz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
- 23 Mart kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
- Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?
- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...
- AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Elazığ ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...
- 5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?