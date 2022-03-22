Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt: İddialar tam anlamıyla temelsiz

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili yargılanan öğrencilerin davasında tam bir garabet yaşandığını savunarak başarılı öğrencilerin yurt dışı yasaklarının halen devam ettiğini söyledi.

İktidara gelmeleri halinde, Boğaziçi Üniversitesinde açılan yeni fakülte ve programların tamamını kapatacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Atamayla, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız hukuksuz şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil, Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi, diyeceğiz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." ifadelerini kullandı.