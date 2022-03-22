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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt: İddialar tam anlamıyla temelsiz

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt: İddialar tam anlamıyla temelsiz

CHP Genel Başkanı bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesini hedef aldı. Üniversite genelinde açılan yeni fakültelerin kapatılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu "Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ve Rektör M. Naci İnci'den yanıt geldi. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşılık verilirken, CHP Genel Başkanı'nın sözleri esefle kınandı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi hakkındaki söylemlerine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ve Rektör M. Naci İnci'den açıklama geldi.

ESEFLE KINIYORUZ

Açıklamada "Bir siyasi parti liderinin partisinin grup toplantısında Üniversitemizi gündem yaparak günlük politikanın malzemesi yapmasını esefle kınıyoruz. Ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi eğitim ve araştırma alannda yaptığı çalışmalarla her zamankinden daha da güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." denildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN DEVAMI

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili yargılanan öğrencilerin davasında tam bir garabet yaşandığını savunarak başarılı öğrencilerin yurt dışı yasaklarının halen devam ettiğini söyledi.

İktidara gelmeleri halinde, Boğaziçi Üniversitesinde açılan yeni fakülte ve programların tamamını kapatacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Atamayla, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız hukuksuz şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil, Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi, diyeceğiz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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