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Son dakika: Türk komandoları saldırı hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika: Türk komandoları saldırı hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlığı, Türk komandolarının 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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