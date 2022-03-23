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Son dakika: Kadına şiddete karşı önemli adım! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika: Kadına şiddete karşı önemli adım! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Kadına yönelik şiddetle mücadelede) Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu.

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