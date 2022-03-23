Son dakika: Aydın Nazilli'de deprem! 23 Mart Çarşamba Aydın deprem merkez üssü neresi? Deprem kaç şiddetinde oldu?
Son dakika... Aydın'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Peki, Aydın deprem merkez üssü neresi? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte 23 Mart Çarşamba son depremler listesi...
Aydın'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.53'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kıa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (23 MART 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.23 08:53:17 38.0090 28.4155 4.7 -.- 3.7 3.8 BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.03.23 08:37:42 37.8820 26.8787 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.23 07:29:52 38.9587 26.0673 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.23 03:24:48 35.7990 24.4140 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.23 01:47:28 38.3948 39.0672 10.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.03.23 00:42:08 40.1242 31.6765 7.9 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.03.23 00:34:18 39.9073 39.5115 1.2 -.- 2.6 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
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