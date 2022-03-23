Son dakika: Aydın Nazilli’de deprem! 23 Mart Çarşamba Aydın deprem merkez üssü neresi? Deprem kaç şiddetinde oldu?

Aydın'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.53'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kıa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.