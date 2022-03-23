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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et düzenlemesi açıklaması! Piyasayı etkiledi mi?

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kırmızı et düzenlemesi açıklaması! Piyasayı etkiledi mi?

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir." ifadelerine yer verildi.

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