CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Açık cezaevi Kovid-19 izni son gün ne zaman?

Açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Konu hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) 28 Ocak'ta yayımladığı duyuru ile açık cezaevi izinlerinin 31 Mart'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Kovid-19 izninde bulunan mahkumlar ve aileleri, bu sürenin tekrar uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Peki, CTE açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2022 UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.