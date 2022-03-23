CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Açık cezaevi Kovid-19 izni son gün ne zaman?
Açık cezaevi izni uzatıldı mı? Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmiş, bu kapsamda açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmişti. Açık cezaevi izinerinin son günü, 31 Ocak'tan itibaren iki ay süreyle uzatılarak 31 Mart olarak belirlenmişti. Mart ayının bitmesine kısa sür kala bu sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, CTE açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
Açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Konu hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) 28 Ocak'ta yayımladığı duyuru ile açık cezaevi izinlerinin 31 Mart'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Kovid-19 izninde bulunan mahkumlar ve aileleri, bu sürenin tekrar uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Peki, CTE açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı? Açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2022 UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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