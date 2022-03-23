Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Mart Çarşamba koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 23 Mart Çarşamba gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 23 Mart Çarşamba gününün Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 22 Mart 2022 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.
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