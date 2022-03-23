Başkan Erdoğan’dan şehit Necati Aygün ve Birol İli’nin ailelerine başsağlığı

Şehidin cenazesinin götürülüşü sırasında duygusal anlar yaşayan eşi Merve İli, "Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi. Güle güle git canım." dedi.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Aziziye ilçesi Demirgeçit Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

TÖRENE BAKAN YARDIMCISI İNCE DE KATILDI

İli'nin cenazesi burada dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de defin işlemi sırasında mezara toprak attı.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yapması sonrası Bakan Yardımcısı İnce şehidin babası Erol İli'ye, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da şehidin eşi Merve İli'ye birer Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.