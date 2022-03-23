23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturan Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA