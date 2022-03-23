Son dakika: Hayali ihracat operasyonu! 11 kişi yakalandı, 5 şirketin haksız KDV iadesi tespit edildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu.