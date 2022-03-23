Son dakika: Hayali ihracat operasyonu! 11 kişi yakalandı, 5 şirketin haksız KDV iadesi tespit edildi
GÜNDEM DHA
Son dakika haberleri... Hayali ihracat yaptıkları ortaya çıkan 5 şirket ve şahıslar için operasyon harekete geçildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı ülkelere ihracat yapan 5 şirketin 290 işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiği tespit edildi. Mevcut yöntemle devleti 32 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu.
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