23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hayali ihracat operasyonu! 11 kişi yakalandı, 5 şirketin haksız KDV iadesi tespit edildi

Son dakika: Hayali ihracat operasyonu! 11 kişi yakalandı, 5 şirketin haksız KDV iadesi tespit edildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Hayali ihracat operasyonu! 11 kişi yakalandı, 5 şirketin haksız KDV iadesi tespit edildi

Son dakika haberleri... Hayali ihracat yaptıkları ortaya çıkan 5 şirket ve şahıslar için operasyon harekete geçildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı ülkelere ihracat yapan 5 şirketin 290 işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiği tespit edildi. Mevcut yöntemle devleti 32 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA