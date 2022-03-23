Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN 387 TL TEKLİFİ

Yine açıköğretimde okuyan 30 yaş üstü öğrencilerin de sahip olduğu kart sayısı 39 binin üzerinde o da 78 TL'den tam 387 TL olması teklif edildi. İBB teklif etti şu anda bu teklifin reddedildiğini sizlerle paylaşalım.

İstanbulluların kullanmış olduğu toplu ulaşım için de yüzde 50'lik bir zam teklifi var ve şu dakikalarda da o teklif değerlendiriliyor. UKOME toplantısında karar çıktı. İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifi reddedildi."