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Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...

Öğrenci akbili ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Öğrenci kartına yaş sınırı getirileceği haberlerinin ardından, İstanbul'da yaşayan öğrenciler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere yaş sınırı gelecek mi? 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartına yaş sınırı kaç oldu? İşte haberin detayları...

Öğrenci akbili yaş sınırı kaç oldu? İstanbul'da öğrenci akbiline yaş sınırı haberlerinin ardından son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 2022 ulaşım ücretlerine de zam yapılmıştı. Peki, 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartına yaş sınırı kaç oldu? İşte konu hakkında son gelişmeler...

25 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ KALKIYOR MU?

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB'nin öğrenci akbilini 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü belirtti.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM YAPILACAK MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İBB'nin astronomik abonman kart teklifinin reddedildiğini bildirerek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel toplu ulaşım için yüzde 50'lik zam teklifi reddedildi.

25 YAŞ ÜSTÜ AÇIKÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLER...

Daha önce de böyle bir duyum aldığımızı yine A Haber ekranlarında söylemiştik 25 yaş üstü açıköğretimde olan öğrenciler normal şartlarda abonmanlıklarını 78 TL'ye dolduruyorlardı ancak İBB'nin yeni teklifi 267 TL olduğunu sizlerle paylaşalım. 25 yaş üstü açıköğretimde eğitim gören kart sahibi öğrencilerin toplam sayısı 41.143 abonman bulunuyordu. 78 TL'ye doldurulan o kartların da 267 TL olması teklif edildi.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN 387 TL TEKLİFİ

Yine açıköğretimde okuyan 30 yaş üstü öğrencilerin de sahip olduğu kart sayısı 39 binin üzerinde o da 78 TL'den tam 387 TL olması teklif edildi. İBB teklif etti şu anda bu teklifin reddedildiğini sizlerle paylaşalım.

İstanbulluların kullanmış olduğu toplu ulaşım için de yüzde 50'lik bir zam teklifi var ve şu dakikalarda da o teklif değerlendiriliyor. UKOME toplantısında karar çıktı. İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifi reddedildi."

TOPLANTIDAN KARAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısı gerçekleşti.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çaplar Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan UKOME toplantısında tüm toplu taşıma araçlarına İBB yönetimi tarafından yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam yapılması teklifinde bulundu. İETT genel Müdürü Alper Bilgili "Yolcu maliyetimiz 12 lirayı aşmış durumda yolcu başına gelirlerimiz ise indirimli ve ücretsiz yolcular nedeniyle 3.50 lira aradaki farkı belediyemizin bütçesinden karşılıyoruz. Ancak elimizde olmayan maliyet artışları nedeniyle bunu vatandaşa yansıtmak zorunlu hale gelmiştir" dedi.

Gündem maddesine ilişkin komisyon temsilcileri ve esnaf temsilcilerinin yaptığı konuşmalar sonrasında yapılan oylamalarda İBB yönetiminin toplu taşımada istediği yüzde 50 ve servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

2022 İETT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24.12.21 tarihli kararı ile yeniden belirlenen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli toplu ulaşım tarifesi şu şekilde:

İstanbulkart
Tam 5,48 TL
Öğrenci 2,67 TL
Sosyal 3,92 TL

Mavikart
Tam 430 TL
Öğrenci 78 TL
Sosyal 267 TL

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