CHP’li Haluk Derman plajı kendi mülküne katmak istedi! İhbarlar sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi

İnşaatın ise Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Derman tarafından yaptırıldığı öğrenilirken, inşaat alanı ile sahil şeridi arasında 8 metrelik bir kot farkı olduğu ancak bu farkın merdivenle eğim verilerek sıfırlanmaya çalışıldığı ve inşaat alanıyla sahil arasında kapı açıldığı belirlendi.