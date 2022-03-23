CIA eski yöneticisi Paul Kolbe'ye Fahrettin Altun'dan S-400 yanıtı
Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a Türkiye hakkında analiz yazısı yazan eski CIA yöneticisi Kolbe, Türkiye'ye S-400 önerisinde bulunmuştu. Kolbe''nin sinsi sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi.
CIA eski yöneticisi Kolbe'nin geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan Türkiye ile ilgili analiz yazısı gündem olmuştu.
CIA eski yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" sözleriyle son derece sinsi cümleler kurmuştu.
ALTUN: ÖYLE BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ANLAŞMASI YOK
Bu ifadelerin üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a önemi mesajlar verdi.
Paul Kolbe'nin yazısındaki ifadelere değinen Altun; Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi.
"ÖNCE F-35'LERİ VE PATRIOT BATARYALARINI ÖN KOŞULSUZ TESLİM ETMELİLER"
Öte yandan Fahrettin Altun, "Batı, Ankara'dan Ukrayna'ya S-400 konuşlandırmasını istemeden önce F-35'leri ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmeli." dedi.
SSB'DEN AÇIKLAMA
Rus İzvestiya gazetesine konuşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.
''TARTIŞMA KONUSU DEĞİL''
Demir, iddiayı yalanlayarak "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.
"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme konusunu gündeme getirdiği iddia edilmişti.
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