CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasında yeni gelişme! Sanık avukatının ‘reddi hakim’ talebine red!

SUÇA KONU AÇIKLAMALAR İZLENDİ

Duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu'nun olay günü yaptığı açıklamaların görüntü kayıtları sanık avukatları, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme hakiminin görebileceği şekilde izlendi. Ardından mahkeme, görüntü çözüm raporu ve izlenen video kaydının aynı olduğunun görüldüğünü belirtti.

"BAKANA YÖNELİK SERT BİR SİYASİ ELEŞTİRİDİR"

Sanık avukatları duruşmadaki beyanlarında "Görüntü çözüm tutanağıyla izlenilen görüntünün aynı olduğunu kabul ediyoruz. Fakat müvekkilimin görüntülerde yaptığı açıklamalar, Süleyman Soylu'nun söylemlerine karşılık yapılan açıklamalardır. Sayın Bakanın 9 Nisan'daki açıklamasında seçimin yenilenmesine yönelik söylemine karşılık yapılan sert bir siyasi eleştiridir. Hakaret barındırmayan bir cevaptır. Müvekkilimin görüntülerdeki mimiklerinden bile kime söylendiği açıktır. YSK üyelerine herhangi bir atıf yoktur" diyerek YSK üyelerinin hangi sözleri hangi nedenle üzerlerine aldıklarıma yönelik tespitin yapılması için beyanlarının alınmasını talep etti.