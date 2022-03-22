Bursa deprem son dakika! 22 Mart Bursa deprem merkez üssü neresi? Bursa depremi kaç şiddetinde oldu?

Bursa deprem... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.10'da yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.