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Bursa deprem son dakika! 22 Mart Bursa deprem merkez üssü neresi? Bursa depremi kaç şiddetinde oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Bursa deprem son dakika! 22 Mart Bursa deprem merkez üssü neresi? Bursa depremi kaç şiddetinde oldu?

Son dakika... Bursa'da 4.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre altında saat 17.10'da gerçekleştirilen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili. Peki, 22 Mart Bursa deprem merkez üssü neresi? Bursa depremi kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 22 Mart son depremler listesi...

Bursa deprem... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.10'da yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

SON DEPREMLER (22 MART 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.22 17:10:55 40.0655 28.6430 7.4 -.- 4.2 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.22 17:04:29 34.9103 23.4018 9.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 17:02:30 34.8408 23.2198 16.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 15:04:35 36.0900 28.6787 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.22 14:18:20 35.7438 23.4105 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 13:12:45 38.1920 34.3117 10.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel
2022.03.22 12:50:27 35.2698 25.2948 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.22 12:35:24 37.2900 31.8898 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.03.22 12:34:06 38.0387 32.8590 0.0 -.- 1.5 -.- ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) İlksel
2022.03.22 11:51:43 40.1345 41.1345 2.8 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.03.22 11:46:22 40.0902 38.8887 9.3 -.- 2.0 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel

2022.03.22 11:44:49 40.0468 28.6087 5.4 -.- 1.5 -.- KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.22 11:31:55 39.7897 30.4778 0.0 -.- 1.9 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2022.03.22 10:14:30 40.1195 32.1370 11.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel
2022.03.22 09:28:55 35.9938 28.9723 14.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.22 08:39:01 39.0113 27.8443 5.5 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

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