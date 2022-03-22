MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...

Ayrıca adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecek. Gerekli olan durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; böyle bir durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.