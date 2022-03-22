MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...
MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 MEB personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar duyuruldu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı’na çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacak. İşte, MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...
MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB personel alımı başvuruları 21 Mart ve 1 Nisan 2022 tarihleri aralığında alınacak. Başvurular 1 Nisan günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirilebilecek. İşte, MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacak. Yapılacak başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmekte. Söz konusu ddaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
Ayrıca adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecek. Gerekli olan durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; böyle bir durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Personel alımı şartları ise şöyle:
2020 senesi KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilmekte olan şartları taşımak.
Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulmuş olan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla beraber belgelendirmek.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.
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